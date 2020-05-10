Siperde açan şehit çiçeği

EŞSİZ GÜZELLİKTE BİR RENK

Baharın müjdecisi laleler kendini göstermeye başladı. Erzurum'un Palandöken İlçesi'ne bağlı Uzun Ahmet Mahallesi'nde bulunan tabyalardaki siperlerde her yıl mayıs ayında yetişen kırmızı laleler ise diğerlerinden farklı. Bulunduğu ovada sadece siperlerde yetişen bu lalelerin rengini şehit kanından aldığı düşünülüyor.

BURADA ÇOK SAVAŞ YAŞANMIŞ

Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kızılkaya, “93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başta olmak üzere bir çok muhabere bu noktada yaşanmıştır. Buradaki bütün laleler kan kırmızısı açıyor ve sadece siperlikte görülüyor olması dikkat çekiyor” diye konuştu.

