Sigara ömürden 14 yıl çalıyor

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu rakamın 2020’de 10 milyona ulaşması bekleniyor. Araştırmalar, sigaranın kalp krizi riskini 2.5 kat arttırdığını gösteriyor. Ayrıca erkeklerde kansere bağlı ölümlerin yüzde 35’ine, kadınlarda ise yüzde 15’ine sigara bağımlılığı neden oluyor. Sigara bağımlılığı yaşam süresini kadınlarda 14.5 yıl, erkeklerde ise 13.2 yıl kısaltıyor. Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin psikoterapiden faydalanabileceğini belirten Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, “Sigara içmek bir davranış alışkanlığıdır. Bu davranışın altındaki temel ihtiyaçlarınızı fark edip bu süreçleri yönetmek için adıma attığınızda bağımlılık zincirini kırmak için kontrolü elinize almış olursunuz. Psikoterapide, danışanın sigara tercih ettiği süreçleri yönetmesi, bu süreçte ortaya çıkan psikolojik etkileri ile baş etmesi, hayatının kontrolünü eline alarak sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi hedeflenir. Sigara bağımlılığı konusunda psikoterapiden destek alabilirsiniz” diye konuştu.