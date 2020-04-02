Şifa deposu bamya deposu

Bamya sebzesi kadar tohumunun da faydalı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Yeşil çiçekli bir bitki olan bamya, düşük kalorisinden dolayı, diyet yemeklerinde ve sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından sıkça tercih edilir. Hem sıcak yemek hem de zeytinyağlı olarak yapılan bamyanın tohumu da son zamanlarda oldukça popüler. Bamya tohumu, içerdiği B, C ve K vitamini, potasyum, folik asit ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Ayrıca zengin lif içeriğine sahiptir. Yüksek lif içeriğinden dolayı tok tutarak hızlı kilo verdirir, aynı zamanda vücudun şeker miktarının dengelenmesi için de kullanılır. Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek birçok sağlık sorununu önlemeniz mümkündür. Bunun için özellikle yaz aylarında tercih edebilirsiniz. Bamyanın direkt güneş ışınlarının zararlarından koruduğunu söylemek zor, fakat güneş ışınlarının neden olduğu hasar ve zararları giderebilir. Bu yüzden yaz aylarında bamya ve bamya tohumu tüketiminin cilt sağlığı için önemli faydaları olabilir. K vitamini açısından çok zengin olan bamya tohumu, bu özelliği sayesinde kan pıhtılaşması sorununu ortadan kaldırabilir. K vitamini, kemik sağlığı için önemlidir.

NASIL KULLANILMALI?



Suyu: Bamyanın suyunu bir gece bekleterek, ertesi gün kaynayana kadar ateşte tutup, daha sonrasında ılık olarak içebilirsiniz.

Bamya kabuğu: Bamyanın kabuğunu ve tohumunu kaynatıp yemeklere dahil ederek tüketebilirsiniz. Hatta limon kabuğu rendesiyle beraber toz haline getirip tüketmeniz de oldukça faydalı olacaktır. Bunun için önce fırında veya güneşte kurutabilirsiniz.

Güveci: Her türlü et veya sebze güveçlerinize bamyayı da ekleyerek daha sağlıklı yemekler yiyebilirsiniz.

Çorbalarda bamya tohumu: Çorbalarınıza bamyanın sadece tohumlarını ekleyerek veya küçük küçük doğrayarak kullanabilirsiniz.

KOLON KANSERİNİ ENGELLER



Bamya tohumunun içerdiği besin maddelerinin kolon kanserine yakalanma riskini azalttığı yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Kolon kanseri genelde hareketsiz kalan vücut ve sindirim sisteminde meydana gelir, bamya bu sorunu ortadan kaldırabilir.

KOLESTEROLÜ DENGELER



Bamya tohumu kolesterol seviyesini dengeleme özelliğine sahiptir. Ayrıca içerdiği vitaminler, dolaylı olarak kalp sağlığını korur.

ASTIM İÇİN KÜR



Çekilerek toz haline getirilen bamya tohumunun içine bal ve zeytinyağı eklenir. Macun kıvamına gelen bu karışım her sabah aç karnına bir çay kaşığı içildiğinde astım ve bronşite son verir.