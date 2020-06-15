15 Haziran 2020 Pazartesi 22:39 | Son Güncelleme:
Sibel Bilgiç '4 Yapraklı Yonca'nın pop müzikteki karşılığını açıkladı!
Yıllar sonra müzik kariyerine kaldığı yerden devam eden Sibel Bilgiç, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.
Bilgiç, “Türk Pop Müziği’nin 4 büyüğü kim?’ sorusuna şu yanıtı verdi: “Pop müzik kabuk değiştiriyor. '4 Yapraklı Yonca'nın Pop müzikteki karşılığı ise hiç kuşkusuz Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Zerrin Özer bana göre... 2000'li yıllarında ise Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen devraldı. Yeni nesil de ise; Simge adını altın harflerle yazdırdı" yanıtını verdi.