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  3. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido 14 gün kuralına uymadı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan direkt Türkiye'ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldi.

Guido, koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı. İkiliye sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Şeyma Subaşı, 'Guino bir aydır İtalya'da bulunmadı. İsrail'deydi iki hafta karantinada kaldı, testleri yapıldıktan sonra İstanbul'a geldi. İtalyan pasaportunun olması oradan geliyor anlamına gelmez' şeklinde açıklama yaptı. 


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