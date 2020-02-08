Şeyma niye öldü? Babayı katil eden benzerlik

BABA İLAÇLARINI KULLANMIYORMUŞ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde işlenen cinayette yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şeyma’nın ağabeyi İlhami Yıldız, babası Harun Yıldız’ın 15 yıldır panik atak rahatsızlığı olduğunu belirtti. "Babam son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyordu. Panik atak ilerlemiş, hastalığı şizofreniye dönmeye başlamış. Geçen hafta bir video izlemiş. Oradaki kızı, Şeyma’ya benzetmiş. Kafasında kurmuş bir şeyler” dedi.

Lise öğrencisi Şeyma, Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

‘CANIM DEDİĞİM, CANIMI ALDI’

Şeyma’nın yakın arkadaşları da, “Hayatı boyunca hiç sevgilisi olmadı” diye konuştu. Harun Yıldız'ın eşi Emine Yıldız "4 çocuğum var, Şeyma tek kızımdı, en kıymetlimdi. 'Canım' dediğim, canımı aldı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kötü bir insan değil kocam, hastaydı. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" derken gözyaşlarını tutamadı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen baba Harun Yıldız'ın yakınları, Yıldız'ın her gün alkol aldığını iddia etti.

Yıldız ailesinin Ankara’nın Çubuk ilçesinde evlerinde matem var.