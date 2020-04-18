'Servetim feda olsun'
50 yılda 3 bin şişe kolonya biriktiren Necmi Hopaç'ın koleksiyonu salgın döneminde büyük değer kazandı. Hopaç, ‘tüm servetim' dediği kolonyalarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.
DEZENFEKSİYON İÇİN ÖNEMLİ
Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan kolonya koronavirüs salgınıyla mücadelede öne çıktı. Dezenfeksiyon amaçlı olarak sıkça kullanılan ve bulması zorlaşan kolonyayı 50 yıldır biriktiren Samsunlu Necmi Hopaç’ın 3 bin şişeden oluşan koleksiyonu bu dönem daha da değer kazandı.
500 ŞİŞEYİ EŞ DOSTA HEDİYE ETTİ
Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları Samsun Alaçam’daki evinin bir odasında yıllarca biriktiren Hopaç, “Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Salgın nedeniyle tanıdıklarım benden kolonya istedi. 500 şişe kolonyayı hediye edip, dağıttım” diye konuştu.
EŞİMDEN GİZLİ ALIYORDUM
Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyalarını çocuğu gibi sevdiğini söyleyen Necmi Hopaç “Eşim astım hastası olduğu için kolonyayı sevmez. Ondan gizli aldım hepsini. Odanın anahtarı bende, kilitlerim. Her gün girer kolonyalarıma bakarım. Bunların hastasıyım ben” dedi.