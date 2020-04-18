'Servetim feda olsun'

DEZENFEKSİYON İÇİN ÖNEMLİ

Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan kolonya koronavirüs salgınıyla mücadelede öne çıktı. Dezenfeksiyon amaçlı olarak sıkça kullanılan ve bulması zorlaşan kolonyayı 50 yıldır biriktiren Samsunlu Necmi Hopaç’ın 3 bin şişeden oluşan koleksiyonu bu dönem daha da değer kazandı.

500 ŞİŞEYİ EŞ DOSTA HEDİYE ETTİ

Limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli kolonyaları Samsun Alaçam’daki evinin bir odasında yıllarca biriktiren Hopaç, “Duyanlar evime gelip odayı ziyaret ediyorlar. Salgın nedeniyle tanıdıklarım benden kolonya istedi. 500 şişe kolonyayı hediye edip, dağıttım” diye konuştu.

EŞİMDEN GİZLİ ALIYORDUM

Farklı boyutlarda, renklerde, şekillerde şişelerde bulunan kolonyalarını çocuğu gibi sevdiğini söyleyen Necmi Hopaç “Eşim astım hastası olduğu için kolonyayı sevmez. Ondan gizli aldım hepsini. Odanın anahtarı bende, kilitlerim. Her gün girer kolonyalarıma bakarım. Bunların hastasıyım ben” dedi.