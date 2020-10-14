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  • Sergen Yalçın, Aslı Turanlı ile haklarında çıkan birliktelik haberlerine yanıtladı
14 Ekim 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın, Aslı Turanlı ile haklarında çıkan birliktelik haberlerine yanıtladı

Sergen Yalçın, Aslı Turanlı ile haklarında çıkan birliktelik haberlerine yanıtladı
- RECEP ASLAN

Oyuncu Aslı Turanlı ile birlikte olduğu konuşulan Sergen Yalçın, iddialar için ilk kez konuştu: "Aramızda bir birliktelik yok. Arkadaşız."

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncu Aslı Turanlı ile haklarında çıkan birliktelik haberlerine yanıt verdi. Geçtiğimiz ay birlikte akşam yemeği yiyen ve çıkışta görüntü vermemek için mekanı ayrı ayrı terk eden ikili, bu kaçamak halleriyle şaşırtmıştı.

Gözlerden uzak yaşayan birliktelikleri için yan yana poz vermemeye dikkat eden çiftten Sergen Yalçın önceki akşam Etiler’de arkadaşlarıyla yemekteydi. Teknik direktör, Aslı Turanlı ile hakkında konuşulan iddialara “Kendisini tanıyorum. Biz sadece arkadaşız, aşk yok” diyerek son noktayı koydu.

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