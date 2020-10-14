Sergen Yalçın, Aslı Turanlı ile haklarında çıkan birliktelik haberlerine yanıtladı

Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncu Aslı Turanlı ile haklarında çıkan birliktelik haberlerine yanıt verdi. Geçtiğimiz ay birlikte akşam yemeği yiyen ve çıkışta görüntü vermemek için mekanı ayrı ayrı terk eden ikili, bu kaçamak halleriyle şaşırtmıştı.

Gözlerden uzak yaşayan birliktelikleri için yan yana poz vermemeye dikkat eden çiftten Sergen Yalçın önceki akşam Etiler’de arkadaşlarıyla yemekteydi. Teknik direktör, Aslı Turanlı ile hakkında konuşulan iddialara “Kendisini tanıyorum. Biz sadece arkadaşız, aşk yok” diyerek son noktayı koydu.

