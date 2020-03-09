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  3. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile tatiline Bergen engeli

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile tatiline Bergen engeli

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile tatiline Bergen engeli

Serenay Sarıkaya, Alice müzikalinin bitmesiyle 'Bergen' filmi için sete çıkacak. Güzel oyuncu, çalışma temposundan dolayı Cem Yılmaz ile çıkacağı tatilini ertelemek zorunda kaldı.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündem olan Serenay Sarıkaya’ya bu yaz güneş haram! Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte çıkmaya hazırlandığı tatil planını bir süreliğine askıya almak zorunda kaldı. Genç oyuncu, iki sezondur devam eden Alice müzikalinin bitmesiyle soluğu setlerde alacağını söyledi. Ezgi Mola ve Enis Arıkan gibi başarılı isimlerle kapalı gişe oynadıkları müzikalin bitmesinin hemen ardından Sarıkaya, ‘Bergen’ filmi için kamera karşısına çıkacak. Yaza doğru çekimlerin start alacağı film, Kasım 2020’de vizyonda olacak. Genç yetenek, henüz cast çalışmalarının bitmediğini de ifade etti.

YÖNETMEN BELLİ OLDU

1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alacak filmin yönetmeni de belli oldu. Projenin yönetmenliğini Ketche lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç üstlenecek. Sarıkaya için ise partner arayışı devam ediyor. 


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