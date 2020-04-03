Seren Serengil'den darp iddialarına açıklama geldi: Bana kumpas kurdular

Bu kumpasın bir ekip işi olduğunu söyleyen Serengil, şu sözlerle savundu: “Beni her yerden kovdurmaya çalışıyorlar. Kadından önce ben şikayetçi oldum, polis nereye gelecek. Hiç aklınız alıyor mu 100 kilo bir kadını sürükleyerek ormana götürüyoruz.”