Seren Serengil'den darp iddialarına açıklama geldi: Bana kumpas kurdular
Yabancı uyruklu yardımcısını “Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun” diyerek darp ettiği ve ormana götürerek bıraktığı iddia edilen Seren Serengil'den açıklama geldi.
Bu kumpasın bir ekip işi olduğunu söyleyen Serengil, şu sözlerle savundu: “Beni her yerden kovdurmaya çalışıyorlar. Kadından önce ben şikayetçi oldum, polis nereye gelecek. Hiç aklınız alıyor mu 100 kilo bir kadını sürükleyerek ormana götürüyoruz.”