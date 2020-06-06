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  3. Şentürk trafiğe çıktı
06 Haziran 2020 Cumartesi 21:52 | Son Güncelleme:

Şentürk trafiğe çıktı

Şentürk trafiğe çıktı

Daha önce yarış pistlerinde hız rekorları da kıran ünlü şarkıcı Metin Şentürk, bu sefer trafiğe çıktı.

Şarkıcı Metin Şentürk, Twitter hesabına şoför koltuğunda videosunu paylaştı. Esprili kişiliğiyle tanınan Şentürk, video boyunca "Yallah şoför yallah" şarkısını söyledi.

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