Sen Çal Kapımı dizisi erken final mi yapıyor? Hande Erçel bakın ne dedi?

Sevilen dizi Sen Çal Kapımı reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final iddiaları gündeme geldi. Yayına alınan yeni yapımlar ile rekabet alanı daralan dizi, neredeyse izleyici kitlesinin yüzde kırkını kaybetti. Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel konuya açıklık getirdi...

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ ERKEN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü üstlenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, haklarında çıkan aşk iddialarına soğukkanlılıkla yanıt verdiler. Aşk dedikoduları sorulunca, “Çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için bir aradayız.” diyen ikiliye Kerem Bürsin’in annesinin Hande Erçel’i Instagram’da takip etmeye başlaması da soruldu. Hande Erçel bu soruyu, "Benim de ailem onu takip ediyor. Sete de ziyarete gelmişti. O yüzden." şeklinde yanıtladı.

Kerem Bürsin ile çalışmanın epey keyifli olduğunu vurgulayan Erçel, “Dizi hakkında final kararı alındı mı?” şeklindeki bir soruyu, “Hayır hayır her şey çok güzel gidiyor. Yolunda her şey, işimiz de devam ediyor.” şeklinde yanıtladı.