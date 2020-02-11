2020 projesi bebek

Gece boyu çalan müziklerle streslerini atan ekip, bir an olsun yerinde oturmadı. Dizide ve günlük hayatta evli olan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, “Evde bir tartışma, olumlu ya da olumsuz bir şey yaşasak da sete taşımıyoruz” dedi. 2020’de bebek istediklerini söyleyen çift, “Bu senenin sonuna doğru bebeğimiz olsun istiyoruz. En büyük projemiz o olacak” diye konuştu.