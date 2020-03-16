Şehit oğlu 5 bedende yaşıyor! Organ kardeşleri buluşacak
Şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın annesi, oğlunun organlarıyla hayata tutunan 5 kişiyle buluşmak istiyor. Anne Sevgi Yılmaz “Böbreğinin takıldığı kızımız ‘Kur'an okurken sağ böbreğimi tutup kardeşim için de okuyorum' diyor. Bunlar güzel duygular” dedi.
KENDİNİ HAZIR HİSSETMEDİ
Polis Hayrettin Yılmaz, polis motosikletiyle taksinin çarpışması sonucu 23 Ekim 2018’de şehit oldu. Vasiyeti üzerine kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleriyle 5 kişiye hayat verdi. Şehit annesi Sevgi Yılmaz, sağlık sorunları ve kendini psikolojik olarak hazır hissetmediği için oğlunun organlarının yaşadığı kişileri 1.5 yıldır göremiyor.
Bursa Osmangazi’de şehit olan Hayrettin Yılmaz, memleketi Kırşehir’de toprağa verildi. Kırşehir’de oturan Sevgi Yılmaz, acısını oğlunun elbiselerini öpüp koklayarak dindirmeye çalışıyor.
İLK FIRSATTA BİR ARAYA GELECEK
Anne Yılmaz, oğlunun ‘organ kardeşleri’ olarak adlandırdığı 5 kişiyle sosyal medya ve telefonla görüşüyor. “Böbreğinin takıldığı kızımız her cuma günü ağlayarak arar. Kur'an okurken sağ böbreğini tutup oğlum için de okuduğunu söyler” diyen Yılmaz, onlarla ilk fırsatta buluşacağını belirtiyor.