Şehit oğlu 5 bedende yaşıyor! Organ kardeşleri buluşacak

KENDİNİ HAZIR HİSSETMEDİ



Polis Hayrettin Yılmaz, polis motosikletiyle taksinin çarpışması sonucu 23 Ekim 2018’de şehit oldu. Vasiyeti üzerine kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleriyle 5 kişiye hayat verdi. Şehit annesi Sevgi Yılmaz, sağlık sorunları ve kendini psikolojik olarak hazır hissetmediği için oğlunun organlarının yaşadığı kişileri 1.5 yıldır göremiyor.

Bursa Osmangazi’de şehit olan Hayrettin Yılmaz, memleketi Kırşehir’de toprağa verildi. Kırşehir’de oturan Sevgi Yılmaz, acısını oğlunun elbiselerini öpüp koklayarak dindirmeye çalışıyor.

İLK FIRSATTA BİR ARAYA GELECEK



Anne Yılmaz, oğlunun ‘organ kardeşleri’ olarak adlandırdığı 5 kişiyle sosyal medya ve telefonla görüşüyor. “Böbreğinin takıldığı kızımız her cuma günü ağlayarak arar. Kur'an okurken sağ böbreğini tutup oğlum için de okuduğunu söyler” diyen Yılmaz, onlarla ilk fırsatta buluşacağını belirtiyor.