Şehit aileleri hem ağladı hem ağlattı
Van'da çığ felaketinde şehit olan 11 askerin ailesi olay yerine gitti. Aileler, "Annem ağlamayın size kurban olurum" diyen askerlerin gözyaşlarını sildi.
Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette 11 asker şehit düşmüştü. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda şehit askerlerin aileleri Van’a getirildi.
Dün sabah Kayabozağı Jandarma Karakolu’na giden aileler, kendilerini karşılayan askerlere sarılıp, gözyaşı döktü. "Annem ağlamayın size kurban olurum" diyerek duygulanan askerlerin gözyaşlarını yine gözüyaşlı anneler sildi.