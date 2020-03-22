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Şehidin hatıralarıyla yaşıyor

Şehidin hatıralarıyla yaşıyor

Mardin'de 1991 yılında 117'nci Sınır Tabur Komutanlığında görevliyken şehit olan jandarma er Doğan Demir'in kardeşi Ömer Demir, şehidin hatıralarıyla yaşıyor.

Mardin'de 1991 yılında 117'nci Sınır Tabur Komutanlığında görevliyken şehit olan jandarma er Doğan Demir'in kardeşi Ömer Demir, ağabeyinin askerde kullandığı tıraş takımını, sabununu, diş fırçasını, operasyonda kırılan saatini, yazdığı mektupları ve fotoğraflarını 29 yıldır sandıkta saklıyor. Demir, "Bunlar özlem ve acıyı dindirmez ama onlara baktığın zaman bir ferahlık hissediyorum" diyor.


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