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  • Seda Sayan'ın selfie paylaşımı çok ses getirdi... Hiç bir estetik bu kadar konuşulmadı!
05 Ekim 2020 Pazartesi 19:07 | Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın selfie paylaşımı çok ses getirdi... Hiç bir estetik bu kadar konuşulmadı!

Seda Sayan'ın selfie paylaşımı çok ses getirdi... Hiç bir estetik bu kadar konuşulmadı!

Seda Sayan, geçtiğimiz hafta estetik operasyon sonrası çektiği videoyu Instagram'da paylaşmıştı.

Yüzüne 'Fransız askısı' olarak bilinen ameliyatsız yüz germe işlemi yaptıran Seda Sayan, dün bir selfie paylaştı. Takipçileri estetiğin yakışıp yakışmadığı konusunda birbirine girdi. Duruma müdahale etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı bir paylaşım daha yaparak, "Arkadaşlar bu fotoğraf 20 Haziran'da çekildi, şaşırdınız herhalde" dedi. Sosyal medya kullanıcıları "Şimdiye kadar hiç bir estetik bu kadar ses getirmemişti" şeklinde yorumlar yaptı.  

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