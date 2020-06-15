15 Haziran 2020 Pazartesi 21:29 | Son Güncelleme:
Miray Daner ve Boran Kuzum’un rol aldığı proje için uzun süredir ekranlarda olmayan Rojda Demirer ile el sıkışıldı. Ali Taner Baltacı'nın yöneteceği, Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı dizi, BluTV’de ekrana gelecek.
'Saygı' dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu! Rojda Demirer ile el sıkışıldı
Nejat İşler'in Ercüment Çözer karakterini oynayacağı ‘Saygı' dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu.
Miray Daner ve Boran Kuzum’un rol aldığı proje için uzun süredir ekranlarda olmayan Rojda Demirer ile el sıkışıldı. Ali Taner Baltacı'nın yöneteceği, Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı dizi, BluTV’de ekrana gelecek.