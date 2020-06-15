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  3. 'Saygı' dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu! Rojda Demirer ile el sıkışıldı
15 Haziran 2020 Pazartesi 21:29 | Son Güncelleme:

'Saygı' dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu! Rojda Demirer ile el sıkışıldı

'Saygı' dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu! Rojda Demirer ile el sıkışıldı

Nejat İşler'in Ercüment Çözer karakterini oynayacağı ‘Saygı' dizisinin kadın başrol oyuncusu belli oldu.

Miray Daner ve Boran Kuzum’un rol aldığı proje için uzun süredir ekranlarda olmayan Rojda Demirer ile el sıkışıldı. Ali Taner Baltacı'nın yöneteceği, Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı dizi, BluTV’de ekrana gelecek.

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