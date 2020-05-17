Şaşılıkta gözden kaçan 6 sinyal

Ancak sanılanın aksine tedavisinde geç kalındığında göz tembelliği gibi önemli bir tabloya neden olabiliyor. Şaşılığın en tipik belirtisi ise bir göz düz bakarken, diğerinin dışa, içe, aşağıya veya yukarı doğru kayması. Kimi zaman kaymanın her iki gözde görülmesi de diğer tipik belirtisini oluşturuyor. Ancak dikkat, kaymalar hafif düzeyde olduğunda veya baş ağrısı gibi akla gelmeyen belirtiler verdiğinde çocuğun gözlerindeki şaşılık gözden kaçabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş “mikrotropya” olarak adlandırılan küçük miktardaki kaymaların da göz tembelliği için belirgin olan kaymalar kadar risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, “Dolayısıyla tanı ve tedavinin gecikmemesi için her çocuğun hiçbir yakınması olmasa bile belirli periyotlarla rutin muayeneden geçmesi göz sağlığı açısından çok önemli” diyor.

GÖZLERİNDE BU BELİRTİLER VARSA!



Aşağıda yer alan belirtilerde çocuğun zaman kaybetmeden göz muayenesinden geçmesi şart!

• Gözlerin senkronik hareketlerinin kaybolması

• Bir gözü özellikle ışıklı ortamlarda kısma

• Fotoğraflarda gözlerden yansıyan kırmızı reflenin sarıya dönmesi

• Baş ağrısı

• Başın ve/veya yüzün bir yöne çevrilmesi

• Yürümeden sonradan gelişen dengesizlik.