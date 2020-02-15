Şarkılar bu kez aşıklar için

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle birçok ünlü isim, şarkılarını bu kez aşıklar için seslendirdi. Günün önemine uygun repertuvar hazırlayan sanatçılar, romantik bir akşama imza attı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alan Mustafa Ceceli, duygusal şarkılarını seslendirirken sanatçıyı dinleyenler arasında eşi Selin İmer de vardı.

HAYATINIZA RENK KATIN

‘Sevgililer Günü’nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Volkswagen Arena’da sahneye çıkan Mabel Matiz, şarkılarını bu kez aşıklar için söyledi. Ferhat Göçer de Günay Restoran'da eserlerini seslendirirken Şebnem Ferah da Kadıköy’de unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla birlikte okudu. İzmir’de sahne alan Gökhan Tepe, "Hayatımıza renk katan günlerden bir tanesi tüm sevenlerin Sevgililer Günü'nü kutluyorum" diyerek çiftlere seslendi. Erol Evgin de Girne Rocks Hotel konser verirken Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası da Almanya’daki gurbetçilerle buluştu.