Şampiyonlardan gazilere ziyaret

ŞIRNAK’TA GAZİ OLMUŞTU



Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti. Çakmak, 1997 yılında Şırnak'ta gazi olduğunu hatırlattı ve "Ben de vatan için bir ayak feda ettim” dedi.

GAZİ DE ŞEHİT DE OLACAĞIZ



Çakmak şöyle devam etti: Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Biz büyük bir devletiz. Gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük.

BÜYÜK GURUR YAŞATMIŞLARDI



Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, 2017 yılında İstanbul'da gerçekleşen final maçında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olarak ülkemize büyük gurur yaşatmıştı. Osman Çakmak, o zaman lakabı Efeler olan takımın kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.