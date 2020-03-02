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  3. Şampiyonlardan gazilere ziyaret

Şampiyonlardan gazilere ziyaret

Şampiyonlardan gazilere ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'da hastanede tedavi gören İdlib gazilerini ziyaret etti.

ŞIRNAK’TA GAZİ OLMUŞTU

Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti. Çakmak, 1997 yılında Şırnak'ta gazi olduğunu hatırlattı ve "Ben de vatan için bir ayak feda ettim” dedi.

GAZİ DE ŞEHİT DE OLACAĞIZ

Çakmak şöyle devam etti: Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Biz büyük bir devletiz. Gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük.

BÜYÜK GURUR YAŞATMIŞLARDI

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, 2017 yılında İstanbul'da gerçekleşen final maçında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olarak ülkemize büyük gurur yaşatmıştı. Osman Çakmak, o zaman lakabı Efeler olan takımın kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.


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