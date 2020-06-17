Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,857
  • 7,6909
  • 380.366
  • 110940
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Şampiyon'da Fırat'ı bekleyen kötü sürpriz! Şampiyon dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:31 | Son Güncelleme:

Şampiyon'da Fırat'ı bekleyen kötü sürpriz! Şampiyon dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Şampiyon'da Fırat'ı bekleyen kötü sürpriz! Şampiyon dizisinin yeni bölümünde neler olacak"

Şampiyon dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Fırat'ın bağışlayacağını söylediği para kayıptır. Paraları alıp kaçan Tansel'in planı hazırdır ve sadece paraya konmayacak, Fırat'a da peşinden sürükleneceği sahte bir yem sunacaktır.

‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’nın ringlere dönme mücadelesini konu alan ‘Şampiyon’ dizisi, pandemi sürecindeki normalleşme aşamasıyla, çekimlerine kaldığı yerden devam edilerek, yirmi altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Bu bölümde, Zafer kafes dövüşünü kazanır, fakat Kado, bu maçın arkasındaki planı öğrenmiş ve tuzağa düşürüldüklerini anlamıştır. Zafer’in rakibi kendisine anlatılanın aksine acımasız bir dövüşçü değil, gariban biridir. Bu gerçeği öğrendiğindeyse artık çok geç olacaktır çünkü adamı hastanelik etmiştir.

EVLİLİK TEKLİF EDECEK

Fırat cephesinde ise işler karışır... Fırat’ın FMF Derneği’ne bağışlayacağını söylediği para kayıptır. Paraları alıp kaçan Tansel’in planı hazırdır ve sadece paraya konmayacak, Fırat’a da peşinden sürükleneceği sahte bir yem sunacaktır; paralarla birlikte salondan ayrılmadan önce Elif’i de beraberinde götürür ve Fırat’ın ondan şüphe duymasını sağlar. Kerem, halasının Nesli’yi evden kovduğunu öğrenir ve Nesli’yle olan aşkını, ilişkilerini bir adım öteye taşımak adına evlilik teklif eder… 

Libya'da petrol resti!
‘Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı...‘ Muhammed Mursi'nin şehadet yıldönümü
İngiltere'nin en büyük bankası HSBC 35 bin kişinin işten çıkarılması için düğmeye bastı
Beklenen kanun teklifi komisyonda! Partilerden büyük destek
Türkiye'den Libya'ya önemli ziyaret
ABD'de 92 yaşındaki kadına vuran adamın saldırı anı kameraya böyle yansıdı

ABD'de 92 yaşındaki kadına vuran adamın saldırı anı kameraya böyle yansıdı

Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı

Van'daki 1700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi ilk kez gece fotoğraflandı

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

Savaş kazandıran kamuflaj teknikleri

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalı

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışmalar tam gaz sürüyor