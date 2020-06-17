Şampiyon'da Fırat'ı bekleyen kötü sürpriz! Şampiyon dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı’nın ringlere dönme mücadelesini konu alan ‘Şampiyon’ dizisi, pandemi sürecindeki normalleşme aşamasıyla, çekimlerine kaldığı yerden devam edilerek, yirmi altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Bu bölümde, Zafer kafes dövüşünü kazanır, fakat Kado, bu maçın arkasındaki planı öğrenmiş ve tuzağa düşürüldüklerini anlamıştır. Zafer’in rakibi kendisine anlatılanın aksine acımasız bir dövüşçü değil, gariban biridir. Bu gerçeği öğrendiğindeyse artık çok geç olacaktır çünkü adamı hastanelik etmiştir.

EVLİLİK TEKLİF EDECEK



Fırat cephesinde ise işler karışır... Fırat’ın FMF Derneği’ne bağışlayacağını söylediği para kayıptır. Paraları alıp kaçan Tansel’in planı hazırdır ve sadece paraya konmayacak, Fırat’a da peşinden sürükleneceği sahte bir yem sunacaktır; paralarla birlikte salondan ayrılmadan önce Elif’i de beraberinde götürür ve Fırat’ın ondan şüphe duymasını sağlar. Kerem, halasının Nesli’yi evden kovduğunu öğrenir ve Nesli’yle olan aşkını, ilişkilerini bir adım öteye taşımak adına evlilik teklif eder…