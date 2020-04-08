Samanlıktan çıkan Profesör

OLAY YAŞANDIĞINDA 16 YAŞINDAYDI



Siirt’in Eruh ilçesinin Çetinkol Köyü’nde dünyaya gelen 47 yaşındaki İbrahim Teğin, 8 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi ve 4 kardeşiyle yaşamını sürdüren Teğin, inşaatta çalışarak kazandığı parayla okudu. 16 yaşında Kütahya Meslek Yüksekokulu Maden Programı bölümünü kazanan Teğin, üniversiteye kayıt yaptırmasına bir hafta kala 25 Ağustos 1989'da PKK'lı teröristlerce köylerine düzenlenen baskına tanık oldu.

ÜZERİNİ BUĞDAY ÇUVALLARIYLA KAPATTI



Baskında annesinin samanlığa sakladığı Teğin, teröristlerce dağa kaçırılmaktan bu sayede kurtuldu. O gün yaşadıklarını “Samanlıkla evimiz arasında bir geçiş vardı. Bu geçişi buğday çuvallarıyla kapatan annemle sabaha kadar saklandık. O gün üç genç dağa kaçırıldı” sözleriyle anlattı. Dicle Üniversitesi’nden mezun olan Teğin sonrasında akademik kariyer yaparak, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde profesör oldu.

O ZAMANLAR BULAMADIĞIMIZ KİTAPLAR ARTIK ÜCRETSİZ DAĞITILIYOR



İbrahim Teğin, "Çocukların, gençlerin okuması için devletimiz her türlü imkanı sunuyor. Bizim o dönemde bulamadığımız kitaplar şu anda ücretsiz dağıtılıyor, online dersler veriliyor. Bunların kıymeti bilinsin. Okumanın önünde hiçbir engel duramaz” dedi.