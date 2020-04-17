Salgın döneminde kadınlar dikkat! Tırnakları dinlendirmenin tam zamanı

Birçok mikrobu barındırabilme potansiyeli yüksek olan tırnakların temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Mehtap Kıdır, böylesi riskli bir dönemde estetik kaygıları bir kenara bırakarak mikroplar için rezervuar görevi gören tırnakların mümkün olduğunca kısaltılmasını, oje ve aseton kullanımını sınırlandırmayı öneriyor. Dr. Kıdır, “Ellerimizi nemlendirdiğimiz gibi tırnaklarımızı da ihmal etmemeli, elimizi yıkayıp kuruladıktan sonra nemlendiriciyi tırnaklarımıza masaj yaparak yedirmemiz gerekir” diyor.