Salgın döneminde kadınlar dikkat! Tırnakları dinlendirmenin tam zamanı
Sık el yıkama, alkol içeriği yüksek olan dezenfektan, kolonya ve pH değeri yüksek sıradan sabun kullanımının cildin doğal koruyucu bariyerine zarar verebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, ellerimizi sık yıkadığımız bu dönemde cildin doğal pH'ı olan 5.5 değerine geri dönmesini hızlandıracak nemlendiriciler kullanılması gerektiğini belirtiyor.
Birçok mikrobu barındırabilme potansiyeli yüksek olan tırnakların temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Mehtap Kıdır, böylesi riskli bir dönemde estetik kaygıları bir kenara bırakarak mikroplar için rezervuar görevi gören tırnakların mümkün olduğunca kısaltılmasını, oje ve aseton kullanımını sınırlandırmayı öneriyor. Dr. Kıdır, “Ellerimizi nemlendirdiğimiz gibi tırnaklarımızı da ihmal etmemeli, elimizi yıkayıp kuruladıktan sonra nemlendiriciyi tırnaklarımıza masaj yaparak yedirmemiz gerekir” diyor.