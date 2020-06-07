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  3. Salatalık kanı alkalileştirir
07 Haziran 2020 Pazar 22:04 | Son Güncelleme:

Salatalık kanı alkalileştirir

Salatalık kanı alkalileştirir

Salatalık bedenin pH dengesini düzenleyen en iyi alkali gıdalardan birisi ve asidik beslenmenin etkilerine karşı geliyor.

Asit oluşturan gıdaların tüketimini sınırlamak ve daha alkali gıdaları tüketmek bedenin asidik ortamda çoğalan hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Beslenme uzmanları “İyi dengelenmiş bir pH düzeyinin leptin düzeylerini azalttığı biliniyor. Bu hormon açlık ve iştah ile bağlantılı ve inflamasyonlarla da ilgisi var. Beden gıdaları en iyi sıvı formunda sindirebildiği için, salatalık alkali içeceklerin de en popüler bileşenidir” diyor.

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