Salatalık kanı alkalileştirir

Asit oluşturan gıdaların tüketimini sınırlamak ve daha alkali gıdaları tüketmek bedenin asidik ortamda çoğalan hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Beslenme uzmanları “İyi dengelenmiş bir pH düzeyinin leptin düzeylerini azalttığı biliniyor. Bu hormon açlık ve iştah ile bağlantılı ve inflamasyonlarla da ilgisi var. Beden gıdaları en iyi sıvı formunda sindirebildiği için, salatalık alkali içeceklerin de en popüler bileşenidir” diyor.