Şah damarına ince temizlik

Giresun’da yaşayan 33 yaşındaki Sencan Tomak ikiz çocuklarına doğum yaptıktan bir yıl sonra 2011’de boynundaki şişlik nedeniyle doktora gitti. Su bile içemeyen Tomak'ın şah damarını 360 derece kelepçe gibi saran bir tümör tespit edildi.

Boyun bölgesindeki riskli tümörü İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Göksel, zor bir operasyonla çıkartmayı başardı. Prof. Dr. Göksel, tümörün çıkarılamaması durumda hastanın zamanla yemek yiyemeyeceği ve nefes alamayacağını söyledi.

