Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0132
  • 6,57
  • 304.348
  • 119798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Şah damarına ince temizlik

Şah damarına ince temizlik

Şah damarına ince temizlik

Şah damarını 360 derece saran tümör nedeniyle su bile içemeyen Sencan Tomak, tıp literatürüne geçecek zor bir ameliyatla sağlığına kavuştu.   

Giresun’da yaşayan 33 yaşındaki Sencan Tomak ikiz çocuklarına doğum yaptıktan bir yıl sonra 2011’de boynundaki şişlik nedeniyle doktora gitti. Su bile içemeyen Tomak'ın şah damarını 360 derece kelepçe gibi saran bir tümör tespit edildi.  

Boyun bölgesindeki riskli tümörü İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Göksel, zor bir operasyonla çıkartmayı başardı. Prof. Dr. Göksel, tümörün çıkarılamaması durumda hastanın zamanla yemek yiyemeyeceği ve nefes alamayacağını söyledi. 
 


Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri...
Photoshop'lu kolu alay konusu oldu! Akalın'dan açıklama geldi
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
<p>Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerin

Yanlış Metroya Binen Yolcu Dışarı Atladı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular

Türkiye'nin siber kalesi açıldı