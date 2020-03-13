Sağlıklı uyumuyoruz

Uyku, sağlığımız açısından yemek içmek kadar önemli bir ihtiyaç. Sinir sisteminde biriken toksik maddeler uykuyu meydana getiriyor. Uyku, bu maddeleri vücudumuzdan atmamızı ve dinlenmemizi sağlıyor. Bu sebeple uyku, bedensel ve ruhsal yorgunlukları giderici, yeniden enerjik olmamızı sağlayan bir araç. İş hayatı, okul ve günlük işler uyku düzeninin değişmesine neden oluyor.

DİSİPLİNLİ OLUNMASI GEREKİYOR



Uyku saatleri kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Kimi işadamları için ideal uyku 5 saat olurken kimileri içinse bu rakam oldukça düşük. Yataş Bedding, bugün kutlanacak olan Dünya Uyku Günü vesilesiyle önemli bir çalışmaya imza attı. Türkiye Uyku Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin yarısına yakını günde 8 saat uyuduğunu söylüyor. Yatış saati ortalama gece 12.00 iken, kalkış saati ise 07.00-08.00 arasında değişiyor.

ENERJİK UYANAN SAYISI ÇOK AZ



Orta yaş ve üstü kişiler ise 7 saatlik uykuyu kendileri için yeterli görüyor. Hafta sonları ise uyku sürelerimiz artıyor, 9-10 saati bulabiliyor. Araştırma, ideal uyku süresini yakalamalarına rağmen Türkiye'nin yarısından fazlasının “Sabahları dinlendim hissiyle uyanıyor musunuz” soruna “evet” cevabını veremediğini ortaya koydu. Yine “Sabah uyandığınızda enerjik oluyor musunuz” sorusuna da her 2 kişiden 1'i “hayır” yanıtını verdi.