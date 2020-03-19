Sağlık için her gün bir avokado yiyin

Avokado, tropik bölgelerde yetişen, çekirdekli ve yeşil kabuklu bir meyvedir. Düşük karbonhidrattan değerli ve sağlıklı yağ zengini olduğu için besleyicilik ve doygunluk bakımından çok faydalıdır. Beslenme uzmanları avokadonun 5 faydasını şu şekilde sıralıyor:

AÇLIK HİSSİNİ BASTIRIYOR

Avokado, içerdiği iyi yağlar sayesinde doygunluk hissi vererek fazla veya sık yeme isteğine engel olur. Lif oranı yüksek, karbonhidratı düşüktür, kan şekerini artırmaz.

K VİTAMİNİ ZENGİNİDİR

Günlük K vitamini ihtiyacının yüzde 25'ini, yarım avokado yiyerek karşılayabilirsiniz. Bu meyve, kalsiyum emilimini artırıp, idrarla atılmasını azaltarak kemik sağlığını destekler.

BOL POTASYUM İÇERİR

Böbrek fonksiyonlarına, kalp, iskelet ve düz kasların kasılmasına yardım eden potasyum açısından zengindir. Muzdaki potasyum oranı yüzde 10 iken, avokadoda yüzde 14’tür. Şeker içeriği muza oranla düşüktür.

KALBİ KORUYOR

Avokado kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sağlık için iyi olan mono doymamış yağlar ve bol miktarda E vitamini içerir.

KATARAKTI ÖNLER

İçindeki lutein ve zeaksantin göz sağlığı için olmazsa olmaz antioksidanlardır. Bazı araştırmalar, bu antioksidanların katarakt başta olmak üzere göz hastalıklarından koruduğu yönündedir.