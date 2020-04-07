Sağlık çalışanlarına büyük jest! Cenk Eren düğünlerinde sahne alacak

Eren, korona virüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin bu özel gününde sahne alacağını hatta fırın ve bulaşık makinelerini da kendisinin alacağını duyurdu. Şarkıcının yaptığı bu twitter paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum gelince Cenk Eren, yardım kampanyasını Türkiye genelinde yapacağını duyurdu.