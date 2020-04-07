Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7696
  • 7,3753
  • 358.501
  • 92381.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Sağlık çalışanlarına büyük jest! Cenk Eren düğünlerinde sahne alacak

Sağlık çalışanlarına büyük jest! Cenk Eren düğünlerinde sahne alacak

Sağlık çalışanlarına büyük jest! Cenk Eren düğünlerinde sahne alacak

Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medyadan sağlık çalışanlarına bir jest yapacağını duyurdu.

Eren, korona virüs tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin bu özel gününde sahne alacağını hatta fırın ve bulaşık makinelerini da kendisinin alacağını duyurdu. Şarkıcının yaptığı bu twitter paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum gelince Cenk Eren, yardım kampanyasını Türkiye genelinde yapacağını duyurdu.


Roketsan'da patlama! işte ilk görüntüler...

Roketsan'da patlama! işte ilk görüntüler...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk bilim insanları havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdi

Evde akciğeri güçlendirmek için yapabileceğiniz 4 egzersiz