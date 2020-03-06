Sadece şeker değil, tuz da dişleri çürütür

Birçok çocuk 4 ya da 5 yaşına gelmeden önce bir diş hekiminin muayenehanesinden içeri girmiyor ve bu durum Türkiye’de de pek farklı değil. Rahatlıkla uygulanabilen ve çocuğun ileri yaşlarında ağız diş sağlığı açısından sorunsuz bir hayat geçirmesini sağlayan koruyucu diş sağlığı uygulamaları ise çocuğun ilk dişinin çıkmasından itibaren başlatılabiliyor. Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Selin Sirkeci “Şekerli besinler çürüğe yol açar ama tuzlu zannedilen cipsler, krik kraklar gibi karbonhidratlı besinler de dişlere zarar verir. Hatta şeker eriyip giderken karbonhidratlı yiyecekler dişin yüzeyine yapışarak zarar verir ve çürük riskini artırır. Bir diğer önemli konu abur cuburlar. Çocuğa abur cubur verecekseniz bunu ara öğünlerde değil ana öğünlerde verin. Nedeni tükürük akışı. Ana yemekte tükürük akışı yükseldiği için yemek bittikten hemen sonra verilen abur cuburlar dişlere daha az zarar verir. Ayrıca ara öğünlerde yoğurt, kuruyemiş, meyve gibi sağlıklı gıdaları tercih edin. Ek olarak, hazır meyve sularından uzak durun! Dünya Sağlık Örgütü konsantre meyve sularından uzak durulmasını, mutlaka meyve suyu verilecekse taze meyve suyu tercih edilmesini öneriyor. Ama meyvenin lif alınması ve vücuttan atılması daha kolay olduğundan meyve olarak tüketilmesi en uygunu” dedi.