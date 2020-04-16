Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'dan oğulları Sarp'a kaptanlık dersi
Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun 8 yaşındaki oğlu Sarp, pilot annesi Yağmur Sarıoğlu'nun izinde ilerliyor.
RECEP ASLAN
Üçüncü çocuğuna hamile olan Yağmur Sarıoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiriyor. Oğlu Sarp’a pilotluk dersleri veren Yağmur Sarıoğlu, uçuş simülasyonunda yolcu uçağı indirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altınada "Sarp, karantina boyunca 5 günlük çalışmamızın ardından Airbus 321 tipi yolcu uçağını indirdi" notunu düştü.