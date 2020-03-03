Saatte 12 kişi sigaradan yaşamını kaybediyor

2025 yılında bu rakamın 10 milyona çıkması bekleniyor. Uzm. Dr. Mehmet Parlak “Türkiye’de yılda 100 bin yani günde 300 ve bir saatte 12 kişi sigaranın nedeniyle zamansız yaşama veda etmektedir. Sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesidir ve bu madde 10 saniye içinde beyindeki reseptörlere ulaşarak esrar, eroin ve kokain kullanımındaki etkiyi gösterir. Nikotin beyne ulaşır ulaşmaz keyif veren, konsantrasyonun ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağlayan dopamin ve noradrenalin salınımına yol açar” dedi.