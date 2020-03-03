Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1987
  • 6,9106
  • 319.122
  • 107310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Saatte 12 kişi sigaradan yaşamını kaybediyor

Saatte 12 kişi sigaradan yaşamını kaybediyor

Saatte 12 kişi sigaradan yaşamını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 4,9 milyon kişinin, sigara nedeniyle oluşan hastalıklar yüzünden yaşamı sona eriyor.

2025 yılında bu rakamın 10 milyona çıkması bekleniyor. Uzm. Dr. Mehmet Parlak “Türkiye’de yılda 100 bin yani günde 300 ve bir saatte 12 kişi sigaranın nedeniyle zamansız yaşama veda etmektedir. Sigarada bağımlılık yapan nikotin maddesidir ve bu madde 10 saniye içinde beyindeki reseptörlere ulaşarak esrar, eroin ve kokain kullanımındaki etkiyi gösterir. Nikotin beyne ulaşır ulaşmaz keyif veren, konsantrasyonun ve hafıza yeteneklerinin artmasını sağlayan dopamin ve noradrenalin salınımına yol açar” dedi. 


'Galibiyetim tüm şehitlerimize'
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
Aleyna Tilki'ye büyük şok! Her an kapatılabilir
Demet Özdemir'in çağrısı hayranlarını harekete geçirdi!
Ünlü oyuncudan alkışlık hareket! Sınıra gitti yardım dağıttı
<p>Esed rejimi taraftarlarının sosyal medya hesaplarından sabah saatlerinde paylaşılan görüntülerde,

Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye Bahar Kalkanı operasyonunda hangi silahları kullanıyor

TBMM'de virüs önlemi! 284 noktaya el dezenfekte aparatı yerleştirildi