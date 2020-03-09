Romatizmanın yaşı yok

Romatizma tabiri uzun bir geçmişe sahip, romatizmal hastalıkları adlandırmak için kullanılmış bir tanımlamadır. Romatizmal hastalıklar içerisinde kas iskelet sistemini tutan birçok hastalık vardır. Bu hastalıklar çoğunlukla eklemler, kaslar ve yumuşak dokulara ait bulgularla kendini belli eder, ancak çeşitli organ ve sistemleri de içine alacak bulgular verebilir. Örneğin, en yaygın görülen romatizmal hastalıklardan birisi olan osteoartrit (eklem kireçlenmesi) eklem kıkırdağının aşırı kilo, eklemin kötü kullanımı ve yaralanmaları veya altta yatan kalıtsal faktörler gibi nedenlerle hasar gördüğü bir hastalıktır.

KIKIRDAK DEJENERASYONU



Diğer yandan romatoid artrit veya sedef artriti gibi iltihaplı romatizmal hastalıklar kişinin bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı dokularına saldırdığı hastalıklardır. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Prof. Dr. Salih Özgöçmen “Çocukluk çağı iltihaplı romatizmaları yani jüvenil eklem romatizmaları çok küçük yaşlardaki çocukları etkilerken, kireçlenmeler ve bazı iltihaplı romatizmal hastalıklar çok ileri yaştaki kişileri hedef alabilir. Osteoartrit gibi kıkırdak dejenerasyonu en sık 50’li yaşlardan sonra görülürken, polimiyaljia romatika ve temporal arterit (damar iltihabı) çok daha geç yaşlarda görülebilen hastalıklardır” dedi.

MEVSİMSEL ETKİ KESİN DEĞİL



Romatizmal hastalığı olan kişiler genel olarak sıcak ve kuru ortamda eklem şikayetlerinin daha az olduğunu bildirmektedirler. Ancak mevsimsel etkilerin romatizmal hastalıklar üzerine etkisine dair tam olarak ikna edici bilimsel kanıt henüz yoktur. Romatoid artrit, osteoartrit ve bağ dokusu hastalıklarında vitamin D düzeyleri sağlıklı bireylere göre daha düşük bulunmuştur.

YORGUNLUK VE EKLEMLERDE ŞİŞLİK



İltihaplı romatizmal hastalıkların alevli dönemlerinde yorgunluk, ağrılı ve şiş eklemler ve kas ağrıları olabilmektedir. Bu evrede vücut veya eklemlerin ısısının artırılması önerilmez. Hastalığın aktif olduğu dönemlerde eklemlere soğuk uygulamalar iltihaplanmayı ve ağrıyı sınırlamak için önerilir. Romatizmal hastalığı aktif dönemde olan hastaların vücut veya eklemlerinin aşırı ısınmasına neden olacak kızgın kum ve uzun güneş banyolarından uzak durması önerilir. Su içi egzersizler karada yapılan egzersizlere göre kas gücünü daha hızlı toparlayan ve eklem hasarı ve yaralanmaya daha az neden olan egzersizlerdir. Ağırlık taşıyan eklemlerin hasara uğradığı kireçlenmeli hastalarda rahat eklem hareketleri ve daha iyi kas gücü artması sağlar.