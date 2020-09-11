EVE DÖNDÜĞÜNDE CANSIZDI



Trabzon'un Tonya İlçesi'nde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, eve döndüğünde 14 yaşındaki yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Akrabaları bu ölümden Kayacı'yı sorumlu tuttu.

BEYAZPERDEDE SERGİLENECEK



Bu duruma içerleyen Fadime Kayacı, o yayladan bir daha dışarı çıkmadı, insanlarla iletişimini kesti. 'Robinson Nine' olarak nam salan Kayacı'nın hayat hikayesini öğrenen Yönetmen Orhan ve yapımcı eşi Nurhan Tekelioğlu, bir belgesel çekmeye karar verdi. 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikâyesi' adlı belgeselin çekimleri kısa süre önce bitti. Yakında izleyiciyle buluşacak.

36 YILDIR DAĞDA TEK BAŞINA



İlerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı "Yıllarca bu yaylada tek başıma yaz-kış yaşadım. Canım sıkılınca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapıyorum" dedi.