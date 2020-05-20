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  3. Ramazan'da yoğurt yemek için 5 neden

Ramazan'da yoğurt yemek için 5 neden

Ramazan'da yoğurt yemek için 5 neden

Ramazan'da yoğurt yemek için 5 neden: Tok tutuyor, mideyi rahatlatıyor, kemikleri koruyor, kalp dostu, bağışıklığı güçlendiriyor.

TOK TUTUYOR: İftar ve sahurda yenen bir kase yoğurt hem tok tutuyor, hem de sağlığı koruyor.

MİDEYİ RAHATLATIYOR: Bağırsak sağlığını olumlu etkileyen yoğurt, sindirim sistemini destekliyor, kabızlık, ishal, karın ağrısı, gaz gibi problemlere iyi geliyor.

KEMİKLERİ KORUYOR: İyi bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt, güçlü kemikler ve sağlıklı dişler için önemli.

KALP DOSTU: Uzmanların 'Kalp dostu besinler' listesinde yer alıyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR: Yoğurdun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede önemli görevi bulunuyor.


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