Prostata çare keçiboynuzu çayı

Prostat enfeksiyonlarının tedavi sürecinde etkili olduğu ve erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı biliniyor. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olan keçiboynuzu çayı, kemik erimesine karşı koruyucudur. İçeriğinde yer alan çinko, potasyum ve demirle kan hücrelerini onaran çay, aşırı kilo kaybı, kansızlık ve demir eksikliği tedavisinde destekleyicidir.

2 FARKLI HAZIRLANIŞI VAR

Keçiboynuzu çayı iki şekilde hazırlanır. Demleme şeklinde yapılan ilk tarifte, 5 adet yıkanmış keçiboynuzu bir litre kaynamış suda 45 dakika bekletilir. Eğer keçiboynuzları suya parçalanarak atılırsa, 20 dakika beklenmesi yeterlidir. Diğer bir hazırlama yöntemiyse haşlama şeklindedir. Kaynamakta olan yarım litre suya 5 adet keçiboynuzu atılarak, 10 dakika kaynatılır. Süzülerek sıcak ya da soğuk içilir.

