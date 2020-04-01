Prostat düşmanı çoban çökerten

Meyveleri boynuza benzeyen, sivri uçları ve küçük dikenli bir yapıya sahip olan çoban çökerten bitkisinin meyveleri kurutularak üzerine sıcak su dökülerek tüketilir. İçeriğindeki tribulus maddesi karaciğerin hormon üretiminde kullandığı yağların emilimine yardımcı olur ve hipofiz bezinden testosteron seviyesinin salgılanmasının artmasını sağlar.

Sert iğneleri ayağa battığı için ‘çoban çökerten’ adı verilen dikenli bitkiyle hazırlanan çay erkeklerde prostat iltihabını önlüyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIR



Spor yapanlar da kas gelişiminde etkili olduğundan, çoban çökerten kullanmayı tercih eder. Öte yandan bu bitkiyle hazırlanan çay, çeşitli şekillerde sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlar. Yapılan bazı araştırmalar, kas spazmlarını veya kolik ağrıları da yatıştırmakta oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, trigliserit seviyesini de azaltır ve iştah duygusunu uyarır. Bağırsak gazlarında rahatlama sağlarken bağırsak parazitlerinden de kurtulmak için yardımcı olur.

İKİ BARDAKTAN FAZLA İÇMEYİN



Taze ya da kurutulmuş çoban çökerten bitkisini demliğe koyun ve üzerine kaynar su ekleyin. 10 ya da 15 dakika boyunca demlemeye bırakın. Her fincan için bir çay kaşığı çoban çökerten bitkisi kullanmaya özen gösterin. Bu çayı kısa süre kullanın ve günde bir ya da 2 bardağı geçmemeye özen gösterin. Bu çay vücudunuzdan toksinleri temizler.