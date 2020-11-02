Prens William'ın koronavirüse yakalandığını gizlediği ortaya çıktı

38 yaşındaki Cambridge Dükü Prens William'ın, Galler Prensi Charles ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ardından koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

Aksam.com.tr'nin The Sun'dan aktardığı habere göre, Prens William, nisan ayında babası Galler Prensi Charles ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın ardından koronavirüse yakalandı. Nefes almakta oldukça zorlanan Prens William, halkı alarma geçirmek istemediği için hastalığını gizli tuttu ve çalışmalarına devam etti.

Salgının en karanlık dönemlerinde koronavirüse yakalanan 38 yaşındaki Cambridge Dükü, saray hekimleri tarafından tedavi edildi ve Norfolk'taki Anmer Hall aile evinde karantinaya alındı. Prens William'ın eşinin koronavirüs testi pozitif çıkmadı.

Hastalığına rağmen yoğun çalışma programına devam eden Prens William, "Önemli şeyler oluyordu ve kimseyi endişelendirmek istemedim." dedi.

Prens William, nisan ayında 14 telefon ve video görüşmesi gerçekleştirdi.