Prematüre bebek anneleri dikkat

Prematüre bebeklerin gelişiminin, normal doğan bebeklere göre daha zorlu ve farklı koşullarda seyrettiğini dile getiren uzmanlar, “Prematüre bebekler erken dünyaya geldikleri için antikorların geçişi tamamlanmıyor. Bu yüzden prematüre bebeklerde enfeksiyona yatkınlık daha fazla oluyor. Akciğer fonksiyonları sınırlı, bağışıklık sistemleri de az gelişmiş olduğu için solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen influenza, respiratuar sinsityal virüse (RSV) yakalanma riskleri daha yüksek’’ dedi.