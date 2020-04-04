Pınar Deniz: 10'dan fazla yakınım korona

Kendisi için zor bir süreç olduğunu ve insanlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulunan Deniz, 83 yaşındaki babaannesinin burnunun bile kanamadığını anlattı: “10’dan fazla yakınım karantina altındaydı. Hepsi farklı belirtiler gösterdi. Babaannem 11 gün hastanede kaldı burnu bile kanamadı. Sadece yaşla ilgisi yokmuş, altta yatan hastalığa göre'10'dan fazla yakınım korona'