Pınar Deniz: 10'dan fazla yakınım korona
Anneannesini korona virüsten kaybeden oyuncu Pınar Deniz, ailesinde annesi ve teyzesi olmak üzere 10'dan fazla yakınının da karantinada olduğunu söyledi.
Kendisi için zor bir süreç olduğunu ve insanlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulunan Deniz, 83 yaşındaki babaannesinin burnunun bile kanamadığını anlattı: “10’dan fazla yakınım karantina altındaydı. Hepsi farklı belirtiler gösterdi. Babaannem 11 gün hastanede kaldı burnu bile kanamadı. Sadece yaşla ilgisi yokmuş, altta yatan hastalığa göre'10'dan fazla yakınım korona'