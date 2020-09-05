05 Eylül 2020 Cumartesi 21:59 | Son Güncelleme:
Pikabını garajın damında koruyor
Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde yaşayan Sami Helvacıoğlu (92), yarım asır önce arıcılıkta kullanmak için Adana'dan aldığı 1966 model pikabını zarar görmemesi için evinin garajı yerine garajın damına yerleştirdi.
Helvacıoğlu, 2000 yılında emekli olup aracını sık kullanmayınca zarar görmesinden endişelendiği için 2010'da vinçle evinin garajının üstüne çıkararak burada sergilemeye başladı. Yaşı ilerlediği için artık merdivenle garajın üstüne çıkamayan Helvacıoğlu, yoldan geçenlerin dönüp bir daha baktığı aracının bakımını torunları ve torunlarının çocuklarına yaptırıyor.