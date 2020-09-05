Pikabını garajın damında koruyor

Helvacıoğlu, 2000 yılında emekli olup aracını sık kullanmayınca zarar görmesinden endişelendiği için 2010'da vinçle evinin garajının üstüne çıkararak burada sergilemeye başladı. Yaşı ilerlediği için artık merdivenle garajın üstüne çıkamayan Helvacıoğlu, yoldan geçenlerin dönüp bir daha baktığı aracının bakımını torunları ve torunlarının çocuklarına yaptırıyor.