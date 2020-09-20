Peyniri saklamanın altın kuralları

Gıda uzmanları, peynirlerin nasıl saklanması gerektiğini şöyle sıralıyorlar:

• Peynir dilimlenmeden saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilmiş ve bozulma riski azaltılmış olur.

• Peynir, +2 ile +4 santigrat derece arasında, ışıksız ortamda muhafaza edilmeli, derin dondurucuda saklanmamalıdır.

• Peynirler buzdolaplarında ‘kahvaltılık bölümü’ olarak tarif edilen kapaklı çekmecelerde saklanmalıdır.

• Mümkünse ambalajı açıldıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilecek miktarda peynir alınmalıdır.

• Peynir oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Sofra kurulurken dolaptan en son peynir çıkarılmalı, sofra toplanırken ise en önce peynir sofradan kaldırılmalıdır. Sofrada kalan ürün, dolaptaki kendi orijinal ambalajına (ambalajdaki el değmemiş ürünün yanına) değil, ayrı bir kapalı kaba konularak saklanmalıdır.

• Süt ve süt ürünü alındığında dışarıda fazla kalmamasını sağlayarak bir an önce eve gelinerek peynirler buzdolabına konmalıdır.