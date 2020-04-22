Pelin Akil 'ayrımcılık' yapmakla suçlandı, gözyaşlarını tutamadı! 'Bir anne evlatlarını ayıramaz!'

Akil, kendisini çocukları Alin ve Lina arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine gözyaşları içinde isyan etti.

Bir annenin evlatlarını ayırmasının söz konusu olamayacağını söyleyen oyuncu, “Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. İkisi için de canımı veririm. Bir annenin evlatlarını ayırması gibi bir şey söz konusu olamaz” dedi.