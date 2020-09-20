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20 Eylül 2020 Pazar 22:05 | Son Güncelleme:

Pastiller yutakta bariyer oluşturuyor

Pastiller yutakta bariyer oluşturuyor

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yapılan araştırmaların Cistus Creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunu belirlendiğini açıkladı.

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Cistus Creticus bitkisinin özünü içeren pastiller ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde, virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir” diye ekledi.

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