Pastil kullanırken bunlara dikkat

Pastillerin doğru kullanılmadığı için etkisinin azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, boğazımızı Çanakkale Boğazı’na benzeterek, “doğru pastil kullanımı ile virüslerin akciğerlerinize inmesini önleyebilir ve virüsü boğazınızda hapsedebilirsiniz” dedi. Yeşilada, doğru pastil kullanımı ile ilgili şu bilgileri verdi:

1- Pastil kullanımından sonra üzerine bir saat süreyle su içilmemeli.

2- Pastilin üzerine bir saat süreyle yemek yenmemeli.

3- Pastil ağızda çiğneyerek kısa sürede tüketmeye çalışmamalısınız, yavaş yavaş ağzınızın içinde çevirerek tüketmelisiniz.

4- Şekerli pastiller mikroorganizmaların gelişmesi için ortam yaratırlar. Bu nedenle “şekersiz” pastiller tercih edilmeli.

5- Özellikle kalabalık ortamlara girmeniz gerektiğinde, havaalanlarında, toplu taşıma araçlarında koruyucu önlem olarak pastil kullanabilirsiniz.