Parkinson gençlerde de görülüyor

Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren parkinsona erken tanı konulması hastaların yaşam konforu ve süresi bakımından büyük önem taşıyor. Son 3 yıldır Avrupa’da kullanılan, parkinsonda erken tanıyı sağlayan DAT Scan taraması sayesinde hastalığın tedavisinde önemli başarılar elde edilebiliyor. Prof. Dr. Türker Şahiner, “Parkinsonun belirtileri 40-70 yaş arasında başlamaktadır. Ailesinde parkinson olan kişiler toplum geneline göre daha yüksek parkinsona yakalanma riski taşır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğü bilinmektedir” diyor.