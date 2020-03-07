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  3. Parkinson gençlerde de görülüyor

Parkinson gençlerde de görülüyor

Parkinson gençlerde de görülüyor

Sinsi ve yavaş ilerlemesiyle bilinen parkinson çoğu zaman geç fark ediliyor.

Yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren parkinsona erken tanı konulması hastaların yaşam konforu ve süresi bakımından büyük önem taşıyor. Son 3 yıldır Avrupa’da kullanılan, parkinsonda erken tanıyı sağlayan DAT Scan taraması sayesinde hastalığın tedavisinde önemli başarılar elde edilebiliyor. Prof. Dr. Türker Şahiner, “Parkinsonun belirtileri 40-70 yaş arasında başlamaktadır. Ailesinde parkinson olan kişiler toplum geneline göre daha yüksek parkinsona yakalanma riski taşır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğü bilinmektedir” diyor. 


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