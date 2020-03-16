Panik vücut direncini düşürüyor

Durumun sağlık anksiyetesine çevrilmemesi gerektiğini belirten psikiyatrist Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı olan hastalardan korona virüs hakkında sorular geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi: “Bu tür hastalığı olanlar olayı çok aşırıya götürmüş durumdalar. Dolayısıyla onların ekstra tedbir almalarına gerek olmadığını söyleyebiliriz. Aksine OKB benzeri aşırı yıkanmalar varsa günlük hayatlarında zaten vücut dirençlerini de kırmış oluyorlar. Yıkama eylemlerini azaltmaları gerekiyor çünkü doğru yaptıklarını düşünürken kendileri için tehlike seviyesini artırmış oluyorlar. Panik bozukluğu olanlar da her dakika olumsuz bir durum olacak korkusu ilehayatlarını yaşamalarına engel olacak davranışlar içine giriyorlar. 80 milyon nüfusa sahip ülkede 2 vaka görülmesi çok olağanüstü bir durum değil. Hastanelerde korona virüsünden çok daha zararlı hastalıklar görülüyor, popüler olmadığı için kimsenin ilgisini çekmiyor. Yüzölçümü olarak da nüfus olarak da büyük bir ülkede yaşıyoruz, dolayısıyla vakaların görülmesi anormal karşılanmamalı.”