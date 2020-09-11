Pandemiye özel bahçede sınıf

Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker, öğrencilerinin 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitimde internete ulaşmakta sıkıntı yaşayacaklarını düşünerek harekete geçti. Okul bahçesini sınıfa çeviren Şeker, 2., 3., ve 4. sınıf olan 11 öğrencisiyle farklı günlerde okul bahçesinde ders işlemeye başladı. Fedakar öğretmen, "Veliler memnun, öğrenciler çok mutlu, bende gururluyum“ dedi.