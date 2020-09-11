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11 Eylül 2020 Cuma 22:52 | Son Güncelleme:

Pandemiye özel bahçede sınıf

Pandemiye özel bahçede sınıf

Sivas'ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Döllük Köyü'nde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü.

Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker, öğrencilerinin 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitimde internete ulaşmakta sıkıntı yaşayacaklarını düşünerek harekete geçti. Okul bahçesini sınıfa çeviren Şeker, 2., 3., ve 4. sınıf olan 11 öğrencisiyle farklı günlerde okul bahçesinde ders işlemeye başladı. Fedakar öğretmen, "Veliler memnun, öğrenciler çok mutlu, bende gururluyum“ dedi.

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