Pandemide sigaranın bırakılması önemli

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre önlenebilir en önemli ölüm sebeplerinin açlık ve tütün kullanımı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Kalp-damar hastalıkları, kanser, altta yatan astım, KOAH gibi solunum ile ilgili hastalığı olan kişiler Covid-19 için yüksek risk grubunda kabul ediliyor ve bu kişilerin riski tütün kullanımı ile katlanarak artıyor” açıklamasında bulundu. Dr. Esra Sönmez, “Tütün kullanan kişilerde solunum yollarında lokal bağışıklık düşük olduğu için Covid-19 gibi mikroorganizmaların seyri de daha ağır gerçekleşebiliyor” diye konuştu. Tütünün bırakıldığı ilk 20 dakika içinde yüksek seyreden kan basıncı ve nabzın düşmeye başladığını vurgulayan Dr. Esra Sönmez, “12 saat sonra kandaki karbondioksit düzeyi normale döner. 2-12 hafta içinde ise kan dolaşımı ve akciğer fonksiyonları normale döner. 1-9 ay sonra öksürük ve nefes darlığı azalır” dedi.