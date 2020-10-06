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06 Ekim 2020 Salı 18:41 | Son Güncelleme:

Pandemide ishal ve kabızlık arttı

Pandemide ishal ve kabızlık arttı

Salgın döneminde birçok kişinin beslenme, yaşam, uyku alışkanlıkları değişti. Bu durumdan özellikle ‘ikinci beynimiz' dediğimiz bağırsaklarımız olumsuz etkilendi.

Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin vücut direncini yükseltmede etkili olduğunu belirten Gastroentereoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, “Bağırsak florası direncimizi artırır. Anksiyete ve depresyon ise direncimizi düşürür. Öncelikle kendimizi ‘pandemi süreci geçecek’ diye telkin etmeliyiz. Ne kadar stres yaşarsak bağırsaklarımız kasılmaya, ağrı oluşmaya ya da ishal, kabızlık olmaya başlıyor. Son dönemde özellikle midesi hassas olanların şikâyetlerinde artış oldu. Spastik kolon, kabızlık, ishal, şikâyetleri arttı. Bununla mücadele edebilmek için de öncelikle evdeki aktivitemizi artırmalıyız. Sabah erken ya da sakin olan saatlerde maskemizi takarak dışarda yürüyüş yapabiliriz. Sebze meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Karbonhidrattan kaçınmalıyız” dedi.

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